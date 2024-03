Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Zamościu? Bądź na bieżąco

Pomnikowy okaz jawora jest drugim pod względem wielkości w Polsce. Zobaczymy go we Floriance (gm. Józefów). Jest majestatyczny, piękny.

Prace wykonano na odcinku ponad 600 metrów. Remont ulicy Altanowej w Zamościu pochłonął w sumie około 11,5 mln zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło prawie 7 mln zł. Powstały tam także nowe chodniki, ścieżki rowerowe, sieć kanalizacji deszczowej oraz m.in. oświetlenie. Kłopot w tym, że jak jak określił to radny Rafał Zwolak: ulica się „zapada”. Efekt? Czekają ten odnowiony trakt... bardzo poważne remonty.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Zamościa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sprawozdaniu prezydenta z pracy pomiędzy sesjami widnieje zapis, że wybrano wykonawcę usługi polegającej na renowacji mechanizmu zegara na wieży ratuszowej. Z tego co widziałem na BiP odstąpił on od wykonania umowy. Co było tego powodem? - pytał Maciej Spozowski, przewodniczący zarządu osiedla Stare Miasto w Zamościu na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zamościu (obrady odbyły się 26 lutego).

Tatry były widoczne z Godziszowa na Roztoczu. Odległość między punktami obserwacji wyniosła 241 km. To najdalsza odległość obserwacji tych gór. Polskie góry zostały także sfotografowane z Rzeczycy Księżej i Dąbrowicy na Wyżynie Lubelskiej. Odległość do najdalszego widocznego szczytu - Lodowej Kopy to 235,7 km.