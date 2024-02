Zamość. „Zapadająca się ulica Altanowa”. Nie widać końca napraw tego… wyremontowanego traktu

- Ulica Altanowa. Była naprawiana powierzchnia na chodniku, ale to nie jest główny problem – mówił radny Rafał Zwolak na ostatniej sesji Rady Miejskiej (obrady odbyły się 26 lutego). - Głównym problemem jest zapadająca się ulica. Tam potrzebna jest duża, solidna naprawa. Rozumiem, że jest jeszcze gwarancja… Pytam o to teraz, bo za kilka miesięcy pewnie wrócimy do tej rozmowy. I co będzie wtedy, kto zapłaci za tę naprawę?