Brakuje słów na to co się dzieje w moim sercu. To strach, pustka – mówiła Iwona Kasprzak, matka zamordowanego Eryka

- Było i jest ciężko. Trudno mi emocjonalnie się pozbierać. Brakuje słów na to co się dzieje w moim sercu. To strach, pustka. Chciałabym, żeby wszystko co się stało zostało ujawnione, żeby sprawców spotkała sprawiedliwość i…, żeby to się jak najszybciej skończyło – mówiła Iwona Kasprzak. - Ciągle mam śmierć mojego dziecka przed oczami, on mi się śni. Czekam na wyrok, ale on nie zmniejszy cierpienia.