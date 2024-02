Przed sądem stanie czwórka nastolatków. Tylko Danielowi G. grozi do 25 lat więzienia za zabójstwo Eryka

Tragedia na zamojskich Plantach

Do tragedii doszło 28 lutego 2023 r. 16-letni Eryk został zaatakowany i pobity przez grupę nastolatków na zamojskich bulwarach przy ul. Piłsudskiego. Zadano mu wiele ciosów. Chłopak stracił przytomność. Ktoś ze świadków to zauważył i wezwał karetkę oraz zawiadomił policję. Eryk był reanimowany, ale to nie przyniosło skutku. Zmarł.

Z rozbiegu kopnął w twarz

Policja szybko ujęła sprawców. Najstarszy z nich: 17-letni Daniel G. jest teraz głównym oskarżonym. Grozi mu do 25 lat więzienia. Zamojska Prokuratura ustaliła, iż dowody zebrane w sprawie jednoznacznie wskazują, że po dokonaniu pobicia, oskarżony „podbiegł do podnoszącego się po pobiciu 16-latka i z rozbiegu kopnął go w twarz, w wyniku czego doprowadził u niego do ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej”.

Środki wychowawcze, poprawcze

To doprowadziło do jego śmierci. Daniel G. przyznał się tylko do pobicia, a nie do zabójstwa. Pozostali nastolatkowe: Arkadiusz P. i Szymon J. będą odpowiadać przed sądem za udział w pobiciu, a Gabriela P. - za pomocnictwo. Jako nieletnim za zarzucane czyny grożą im środki wychowawcze, poprawcze bądź – jak to określono lecznicze.