„Wierzę, że to zrobię”. Jakie są obietnice wyborcze Rafała Zwolaka?

- Zaraz po zaprzysiężeniu zabieramy się do pracy. I to co obiecywałem będziemy zmieniać. Na lepsze – zapewniał. - Będziemy starali się przyciągnąć inwestorów i stawiali na turystykę. I mogę też zapewnić, że Zamość będzie uczciwym miastem. Potrzebna nam jest także zgodna Rada Miasta – mówił Rafał Zwolak.

Wcześniej opowiadał także o swoich pomysłach w obszernym wywiadzie, który został zamieszczony na łamach „Kuriera Lubelskiego”.

- Radykalnych zmian nie planuję – zapewniał wówczas. - Może nie wszyscy, ale większość urzędników w zamojskim Urzędzie Miasta to są dobrzy fachowcy. Ich opinia mnie interesuje. Jeżeli ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, powinien nadal pracować. Oczywiście przyjrzę się na początku dokładnie jak wygląda sytuacja w UM. Jeśli będzie potrzeba, pojawią się audyty. Na pewno mam jednak wątpliwości co do prezesów spółek miejskich. Uważam np., że mają za wysokie wynagrodzenia. Jeśli zostanę prezydentem będą one ustawowo minimalne lub blisko takiej kwoty.