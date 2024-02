Zamość, powiat zamojski. Plaga sklepowych kradzieży i pijanych kierowców

Najwięcej wypadków odnotowano w Zamościu na ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Były ich cztery (cztery osoby były także w nich poszkodowane). Tam zatem najbardziej trzeba obecnie uważać. Do trzech wypadków w 2023 r. doszło także na ulicy Lipskiej oraz do dwóch na ul. Kilińskiego.

Na drogach Zamościa i okolic

W sumie w 2023 r. na tym terenie straciło życie dziesięć osób. Kto zawinił? Policja uznała, że w 46 przypadkach do wypadków doszło z winy kierujących, a do siedmiu – z winy pieszego. Nadal nie brakuje jednak kierowców, którzy jeżdżą na dwóch gazach. Oni także powodowali i nadal powodują wypadki i kolizje.

Raport był prezentowany na sesji zamojskiej RM. Dane przygotowane przez policjantów stały się pretekstem do długiej, wielowątkowej dyskusji na temat bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Nie dotyczyła ona jedynie tego co się dzieje na naszych drogach.

Co z kradzieżami i włamaniami?

- Wykonujecie bardzo trudny, odpowiedzialny, stresujący zawód. Co do tego nikt nie ma wątpliwości – mówił podczas obrad Ireneusz Godzisz, zamojski radny miejski. - Zgłaszamy jednak uwagi dotyczące pracy policji, bo mamy do tego pełne prawo. Chciałbym się jednak skupić na jednym temacie. Chodzi o przestępstwa przeciwko mieniu.

Radny Godzisz wie co mówi, bo przekonał się o tym osobiście. - W przypadku tych przestępstw należałoby zintensyfikować działania, bo dotyka to wielu mieszkańców – apelował. - Nie chodzi tylko o miasto Zamość, ale także okoliczne gminy. A w zamierzeniach na rok 2024 nie ma wzmianki o tym jakie działania zamierzacie podjąć, żeby tę sytuację poprawić... Ja sam dwa razy byłem ofiarą takich przestępstw: kradzieży i kradzieży z włamaniem. Mimo, że w sposób niemal wzorcowy przeprowadzono postępowanie, umorzono je ze względu na niewykrycie sprawców.

Jak zauważył radny Godzisz, z policyjnego raportu wynika, że wykrywalność kradzieży z włamaniem wynosiła w ub. roku około 66 proc., „kradzieży cudzej rzeczy” – to także ok. 66 proc., a uszkodzenie mienia to ponad 45 proc. - Miałem szereg rozmów z mieszkańcami, których dotknęły takie przestępstwa – zapewniał podczas obrad radny Godzisz. - Chodzi o kradzież z włamaniem, albo przestępstwa przeciwko mieniu. Z przykrością muszę stwierdzić, że opinia jest taka: „jeżeli ktoś się włamał do twojego domu i cię okradli, to zapomnij, że sprawca zostanie ustalony czy wykryty. Za 30 dni otrzymasz zawiadomienie, że postępowanie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy”.

Nie jestem zadowolony z tego pułapu. Nikt nie jest

- W przypadku przestępstw kryminalnych mamy wykrywalność na poziomie ponad 80 proc. Jest znacznie wyższa niż ogólnie w województwie – zapewniał. - W samym mieście Zamościu wykrywalność kradzieży z włamaniem jest obecnie na poziomie prawie 79 proc. To naprawdę wysoki wskaźnik. W przypadku powiatu jest to natomiast ponad 66 proc. Wykrywalność jest tam delikatnie wyższa niż w ub. roku. Oczywiście my chcemy każde przestępstwo czy wykroczenie wykryć, dążymy do tego. Korzystamy z różnych środków technicznych. W wielu sytuacjach opieramy się też na materiałach wizyjnych, na monitoringach.

Podisp. Halinowski przyznał jednak, że np. w przypadku uszkodzenia mienia wykrycie sprawców jest trudne. - Jeśli nie złapiemy sprawcy za rękę, bądź nie mamy tego nagranego na monitoringu to takie przestępstwo jest naprawdę ciężko udowodnić. Jednak jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw uszkodzeń mienia to tutaj rzeczywiście mamy co robić. Bo zanotowaliśmy spadek. Tylko 45 proc. takich przestępstw wykrywamy. I przyznaję się, nie jestem zadowolony z tego pułapu. Nikt nie jest. Jeżeli jednak wyczerpiemy wszystkie możliwości wykrywcze, to nie pozostaje nam nic innego, tylko zakończyć sprawę.