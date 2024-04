Prasówka z całego tygodnia 7.04.2024 w Zamościu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Parking przy zamojskiej Galerii Twierdza (od strony ulicy Kilińskiego) zazielenił się dzisiaj sadzonkami drzew. To m.in. piękne świerki, modrzewie, klony i wiele innych. O co chodzi? Trwa właśnie akcja Kuriera Lubelskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie pod hasłem "Drzewko za surowce wtórne". Mieszkańcy Zamościa mogą wymienić makulaturę i elektrośmieci na tysiące sadzonek drzew. W ten sposób dbamy o ekologię i zazieleniamy Zamość i okolice.

Do Polski trafi w sumie 250 Abramsów. Kontrakt na ich zakup opiewający na kwotę ok. 4,74 mld dolarów. Zakończenie dostaw z USA przewidziano w 2026 r. Te supernowoczesne czołgi znajdą się w bardzo dobrych rękach. Część z nich już trafiła do 18 Dywizji Zmechanizowanej „Żelaznej”, która ma za zadanie chronić wschodnią flankę NATO, w tym województwo lubelskie.

To była długo oczekiwana inwestycja. Droga powiatowa z miejscowości Świdniki przez Żuków i Żuków Łagodziński do Rozdół została właśnie przebudowana. Trasa przebiega przez gminy Miączyn i Sitno. Całkowity koszt inwestycji to około 11,7 mln zł, z ponad 5,8 mln zł to dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju.

Dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Busówno 2 kwietnia był wyjatkowo radosnym dniem. Tego właśnie dnia Gmina Wierzbica przekazała dla OSP Busówno samochód ratowniczo-gaśniczy.