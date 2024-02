Zegar zamojskiego Ratusza potrzebuje naprawy. Wykonawca prac jednak się wycofał, „bo nie będzie płacił przed ich rozpoczęciem” Bogdan Nowak

Naprawa jest potrzebna. Smukła wieża zamojskiego Ratusza – wraz z całą budowlą - jest jednym z symboli Zamościa. Została ona nakryta cebulastym hełmem i ma 52 metry wysokości. Znajduje się w niej mechanizm zegarowy. Jest on już podobno zużyty i wymaga renowacji. Bogdan Nowak

- W sprawozdaniu prezydenta z pracy pomiędzy sesjami widnieje zapis, że wybrano wykonawcę usługi polegającej na renowacji mechanizmu zegara na wieży ratuszowej. Z tego co widziałem na BiP odstąpił on od wykonania umowy. Co było tego powodem? - pytał Maciej Spozowski, przewodniczący zarządu osiedla Stare Miasto w Zamościu na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zamościu (obrady odbyły się 26 lutego).