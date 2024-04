Gmina Hrubieszów na turystycznych szlakach. Warto odwiedzić m.in. dawny gród Wołyń Bogdan Nowak

W Gródku Nadbużnym (gm. Hrubieszów) nadal można oglądać pozostałości grodu zwane "Zamczyskiem" lub "Horodyskiem". To jedno z najciekawszych i najbardziej widowiskowych stanowisk archeologicznych w Polsce. Zbocza tego starego grodziska – zwanego kiedyś Wołyniem - z trzech stron są bardzo strome. Mają imponującą wysokość od 7 aż do 20 metrów. To pobudza wyobraźnię. Nic dziwnego, że wśród okolicznej ludności krąży wiele legend związanych z tym miejscem.