Piękne widoki z Chełmowej Góry w Krasnobrodzie. Przychodzą tam także pątnicy. Przynoszą w to miejsce także żale, troski, codzienne kłopoty

My dotarliśmy na to wzniesienie od strony krasnobrodzkiej Kalwarii, którą można oglądać za miejscowym, zabytkowym kościołem pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Można tam jednak dojść także gruntową drogą wiodącą z Krasnobrodu.

Piękne pustkowie, rozległe widoki

Na wzniesieniu zobaczymy wysoki krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa (ustawiono go w 1993 r.). U jego podnóża pozostawiono wiele małych krzyży i krzyżyków. Tak jak w prawosławiu, ludzie wraz z nimi przynoszą w to miejsce swoje choroby, żale, troski, codzienne kłopoty. Zostają one wraz z nimi na pięknym pustkowiu. Z dala od ludzkich siedzib.

- Część z nich została tam przyniesiona podczas ekstremalnej drogi krzyżowej, która została zorganizowana w ubiegłym roku przez ks. Łukasza Kolasę – mówi Kazimierz Misztal, burmistrz Krasnobrodu.

Wzgórze odwiedziliśmy kilka dni temu. Zobaczyliśmy także innych turystów, w tym rodzinę z dziećmi. Nie było im łatwo. Droga gruntowa, która prowadzi na szczyt była bardzo błotnista. Nie znaleźliśmy też miejsca gdzie można byłoby odpocząć, czy schronić się przed deszczem, który tego dnia padał. .