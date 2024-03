Prasówka tygodniowa z 31.03.2024 w Zamościu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wielka Sobota to przede wszystkim dzień wyciszenia. Ale również jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana Eucharystia w Kościołach rzymskokatolickich. Tradycją jest jednak święcenie pokarmów, które przypominają o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

To bardzo dobra wiadomość. Ruszył od dawna oczekiwany remont fontanny na zamojskim Rynku Wodnym. Jak zapewniają miejscowi urzędnicy prace zostaną zakończone w czerwcu. Wtedy fontanna zostanie uruchomiona. Mieszkańcy Zamościa czekają na to od kilku lat.

To kompleksowy plan „prorozwojowy” mający na celu odnowę obszaru objętego – jak to ujęto - procesem rewitalizacji miasta. Jak się okazuje nie obejmuje on jednak wszystkich zakątków Zamościa w których znajdują się ważne zabytki. Chodzi głównie o osiedle Koszary. Zamojscy radni przyjęli ostatnio Gminny Program Rewitalizacji miasta Zamość na lata 2023-2030 (dokument jest dostępny w całości na stronie zamosc.esesja.pl). Co na to mieszkańcy?