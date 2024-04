Prasówka tygodniowa z 21.04.2024 w Zamościu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Uważa się, że ta budowla o trzech kopułach jest największym, drewnianym obiektem tego typu w Polsce. Cerkiew w Dłużniowie (gm. Dołhobyczów) ma aż 27 metrów wysokości, długość ok. 25 m oraz nawę o szerokości 10 m. Widać ją doskonale z okolicznych pól. A można do niej dojść schodami zakończonymi charakterystycznymi słupami w formie walców przykrytych daszkami.

Dotychczas zamojski hejnał był grany przez hejnalistów w samo południe. Dotyczyło to jednak tylko sezonu turystycznego. Poza nim, jak mówili turyści: „wieża ratuszowa milczała”. To się zmieniło. W jaki sposób? Hejnał został nagrany i będzie odtwarzany w Zamościu przez cały rok. To nie znaczy, że nie usłyszymy go również „na żywo”.