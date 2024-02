Florianka. Tam gdzie szumi potężny jawor. Warto go odnaleźć podczas naszych wycieczek

Drzewo zdziwione podłością

Jawor był czczony w danych czasach nie tylko na terenie naszego kraju. Uważano, że jest to drzewo obdarzone boskimi właściwościami, ale mające dobre, miękkie serce.

Czemu ty dziewczyno pod jaworem stoisz?

Ponadto na sprawcę tak niecnego czynu spadały liczne nieszczęścia. Uważa się także, iż jawory są opiekunami zakochanych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie m.in. w ludowych piosenkach.

Cenione przez stolarzy i lutników

To niezwykłe drzewo należy do rodziny klonowatych (stąd jego oficjalna nazwa to „Klon jawor”, albo „Klon jaworowy”). Jego drewno jest żółtawobiałe, twarde, trudno łupliwe, ale także elastyczne. Dlatego jest cenione przez stolarzy, ale także lutników i producentów instrumentów muzycznych.