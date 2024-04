Kwiecień w Zamościu: Przegląd prasy z marca 2024 w Zamościu, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zamościa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z Zamościa i powiatu zamojskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd marca 2024 w Zamościu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z Zamościa i powiatu zamojskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z Zamościa i powiatu zamojskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Tragiczny wypadek w powiecie zamojskim. Na miejscu zginął 34-latek 34-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i do rowu. Po tym siła uderzenia wybiła pojazd na boczną drogę. 34-letni kierowca zginął na miejscu.

📢 Tak kiedyś wyglądało święcenie koszyczków. Wielka Sobota na archiwalnych zdjęciach. Zobaczcie! Wielka Sobota to przede wszystkim dzień wyciszenia. Ale również jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana Eucharystia w Kościołach rzymskokatolickich. Tradycją jest jednak święcenie pokarmów, które przypominają o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Prasówka kwiecień Zamość: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Zamościa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Może ktoś się ocknie i nam pomoże”. Mieszkańcy osiedla Koszary w Zamościu mają dość To kompleksowy plan „prorozwojowy” mający na celu odnowę obszaru objętego – jak to ujęto - procesem rewitalizacji miasta. Jak się okazuje nie obejmuje on jednak wszystkich zakątków Zamościa w których znajdują się ważne zabytki. Chodzi głównie o osiedle Koszary. Zamojscy radni przyjęli ostatnio Gminny Program Rewitalizacji miasta Zamość na lata 2023-2030 (dokument jest dostępny w całości na stronie zamosc.esesja.pl). Co na to mieszkańcy?

📢 O „dobrych wojakach” nie tylko w naszym regionie. Nie byli tacy jak w serialach komediowych Żołnierze tej armii kojarzą się nam często z filmem komediowym pt. „C.K. Dezerterzy w reżyserii Janusza Majewskiego. Nakręcono go w 1985 r. na kanwie powieści Kazimierza Sejdy. Bohaterami tego obrazu są sympatyczni żołnierze wielonarodowościowej kompanii wartowniczej w mieście powiatowym w północno-wschodnich Węgrzech (w rolach głównych wystąpili: Marek Konrad, Wiktor Zborowski, Wojciech Pokora i Krzysztof Kowalewski). Przeważnie nie myślą oni o wojaczce. Bardziej interesuje ich alkohol oraz okoliczne ślicznotki. 📢 Schludnie, przestrzennie… pusto. O "hubie" komunikacyjnym przy ul. Peowiaków w Zamościu Temat wywołał na sesji Stanisław Tyrka, mieszkaniec osiedla Planty w Zamościu. Chodzi o dworzec busów (nazywany również hubem lub po prostu przystankiem) przy miejscowej ul. Peowiaków. Nadal świeci on pustkami. Czy działa zatem właściwie, czy była to inwestycja potrzebna, „trafiona”? Zdania na ten temat są podzielone.

📢 Życie dawnego Skierbieszowa w obszernym albumie. Dostępny jest za darmo w miejscowym UG. Zobacz zdjęcia Album „Zwykłe historie. Fotograficzny portret gminy Skierbieszów” trafił właśnie do rąk czytelników. Jego autorami są Bogdan Nowak, nasz redakcyjny kolega oraz Adam Gąsianowski, fotograf, wydawca oraz m.in. właściciel Muzeum Fotografii w Zamościu. 📢 Prezydent Andrzej Wnuk spalił trzymaną w dłoniach gazetę. Radny pyta co na to straż pożarna? W mediach społecznościowych pojawił się wizerunek pana prezydenta (Andrzeja Wnuka) jak podpala, czy pali jeden z tygodników. To wzbudza kontrowersje – mówił Dariusz Zagdański, zamojski radny miejski (ubiega się także o stanowisko prezydenta miasta) na dzisiejszej sesji RM w Zamościu. - Moje pytanie brzmi: co na to przepisy przeciwpożarowe? Co w tym zakresie stanowią? Z tym pytaniem zwrócił się na sesji zamojskiej Rady Miejskiej do przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej.

📢 Bełżec. Palmowy zawrót głowy. Najwyższa miała prawie dziesięć metrów Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu zorganizował dwunastą edycję powiatowego konkursu na najpiękniejszą, najbardziej misterną i efektowną palmę wielkanocną. Powstały w ten sposób – jak co roku - prawdziwe dzieła sztuki (w różnych kategoriach). Niektóre są naprawdę imponujące. Najwyższa miała prawie dziesięć metrów. Twórcom palm przyznano nagrody i wyróżnienia. 📢 Tak wieś Miłoszówka w gminie Józefów wyglądała w 1985 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia Archiwalne zdjęcia oraz historia wsi Miłoszówka leżącej w gminie Józefów. Zobacz, jak wieś wyglądała w 1985 roku oraz poznaj jej historię. 📢 Powstał nowoczesny kompleks opieki okołoporodowej w chełmskim szpitalu. W takich warunkach każda kobieta chciałaby rodzić. Zobacz zdjęcia Na przyszłe mamy czeka wiele nowoczesnych udogodnień w chełmskim szpitalu. W piątek, 22 marca, uroczyście otwarty został tu Chełmski Kompleks Opieki Okołoporodowej. Warunki jakie zostały stworzone mają zachęcić kobiety do rodzenia właśnie tutaj.

📢 Trwa Jarmark Wielkanocny w Chełmie. Jest smacznie i świątecznie. Zobacz zdjęcia Ozdoby wielkanocne, pyszne tradycyjne wędliny, bezcukrowe wypieki świąteczne, miody, syropy, oleje, stroiki, wianki, palmy, makramy, pisanki i wiele innych rzeczy można kupić na trwającym Jarmarku Wielkanocnym w Chełmie. 📢 Przywracanie pamięci na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie Z inicjatywy Fundacji Miejsce Uwagi przeprowadzono badania (georadarem) masowych pochówków na zabytkowym cmentarzu w Szczebrzeszynie. Dzięki nim wyznaczono granice czterech wielkich, masowych pochówków. Pogrzebano tam ponad 2,3 tys. osób. Byli to żydowscy mieszkańcy miasteczka, zamordowani przez Niemców w 1942 roku. 📢 Zamojska uczelnia inwestuje miliony złotych. Ostatnio otwarto tam aulę dla 200 studentów Akademia Zamojska bardzo szybko się rozwija. Dlatego uczelni potrzebna jest bardziej obszerna baza dydaktyczna. I ona powstaje. 20 marca oficjalnie otwarto nowe skrzydło budynku AZ przy ul. Zamoyskiego 64. Powstała tam obszerna aula w której jednocześnie może zasiąść 200 osób. Inwestycja pochłonęła ponad 5 mln złotych, z czego 2,7 mln zł to dotacja przyznana przez resort nauki.

📢 W Żółkiewce powstała Sala Królestwa Świadków Jehowy Budowa rozpoczęła się na początku października 2023 roku i trwała 80 dni. Brało w niej udział łącznie około 450 ochotników w różnym wieku. W Żółkiewce Świadkowie Jehowy wybudowali Salę Królestwa. Teraz będzie w niej obchodzona uroczystość nazywana „Pamiątką”. Nie tylko tam. 📢 Panorama okolic Szczebrzeszyna. Z nowej wieży widokowej w tym mieście (zdjęcia) To pozostałości po starym zamku, które wyremontowano i nadbudowano. W przyszłości ma się tam znaleźć sala wystawowa, lapidarium oraz kawiarenka. Na szczycie budynku powstał natomiast taras widokowy z którego można oglądać piękny, rozległy widok. Turyści już to miejsce chętnie odwiedzają. Latem na pewno będzie wręcz oblegane. Wieża widokowa w Szczebrzeszynie to nowy punkt na mapie turystycznej regionu. 📢 Protest rolników w woj. lubelskim. Gdzie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu? W środę (20 marca) w związku z ogólnopolskim protestem rolników będą występować utrudnienia w ruchu w całym woj. lubelskim.

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Powiat zamojski. 1,5 miliona złotych dla strażackich jednostek ochotniczych To poważne wsparcie. Dotacje otrzymało 151 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu zamojskiego. W ten sposób będą one „doposażone” w sprzęt służący – jak to określono: ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, ale także np. klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami.

📢 Pięć godzin utrudnień. Jutro w Zamościu zaplanowano rolniczy protest Mieszkańcy Zamościa będą musieli się liczyć w środę (20 marca) z dużymi utrudnieniami w ruchu. Odbędzie się wówczas w tym mieście rolniczy protest. Ma w nim uczestniczyć około 200 osób. Protestujący przybędą do Zamościa ciągnikami rolniczymi oraz samochodami osobowymi. Mają nimi poruszać się w różnych częściach miasta. Zaplanowano też 3-godzinną blokadę jednego z ważnych rond.

