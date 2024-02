Kalwaria Pacławska to jedno z najciekawszych miejsc we wschodniej Polsce

Czczona przez rzymskich i greckich katolików

Kompleks klasztorny i drewniana zabudowa

Założenie całego kompleksu także jest bardzo ciekawe. Miał on przypominać „krajobraz Jerozolimy” (jedno ze wzniesień ma np. nawiązywać do biblijnej Golgoty, drugie – do Góry Oliwnej, a np. rzeka Wiar ma stanowić odwzorowanie biblijnej rzeki Cedron). Na terenie kompleksu klasztornego znajduje się obecnie wysoka, drewniana wieża, z której można oglądać rozległą panoramę okolicy (także terenów położonych na Ukrainie) oraz całe założenie klasztorne. W miejscowości znajduje się także wiele kaplic m.in. ze stacjami drogi krzyżowej.