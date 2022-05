Powiat biłgorajski i tomaszowski. Ważna droga przestanie być wstydliwa. To szansa na rozwój Roztocza i całego województwa Bogdan Nowak

Droga wojewódzka z Tomaszowa Lub. do Józefowa była dotychczas dla kierowców prawdziwym utrapieniem. Ilość istniejących tam dziur, wertepów i przełomów przeszła wręcz do legendy. Kierowcy musieli pomiędzy nimi jeździć slalomami, w tempie 30 kilometrów na godzinę, co było kłopotliwe i niebezpieczne. To się właśnie zmienia.