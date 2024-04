Malowniczymi wąwozami do krasnobrodzkiej kaplicy św. Rocha. Wiosną jest tam pięknie!

Przed starym kirkutem

Wybraliśmy się do kaplicy ścieżką spacerową „Krasnobrodzkie wąwozy” od strony parkingu przy starym cmentarzu żydowskim w Krasnobrodzie (przy ul. Kościuszki). Cmentarz znajduje się na wzgórzu. Został założony prawdopodobnie w XVII wieku. Był czynny i użytkowany do 1942 roku. Potem został niemal całkowicie zdewastowany. Obecnie można tam zobaczyć jedynie fragmenty kilku starych nagrobków (macew).

Drzewa celowo nieuprzątnięte

Z okolic nieczynnego cmentarza wchodzimy do lessowych wąwozów na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Cała ścieżka ma długość ok. 4 km. Można nią dojść do Rezerwatu św. Roch, gdzie znajduje się kaplica, a potem – przez las do – krasnobrodzkiego Pszczelińca, a następnie nad zalew.