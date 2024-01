Górecko Kościelne. Mostek na ważnym szlaku turystycznym zaczął się rozpadać

Wcześniej także sprawiał kłopoty. W połowie 2022 roku jedna z części mostku przełamała się i wygięła w kierunku wody. Trudno było tamtędy przejść. Zawiadomili nas o tym Czytelnicy. Zadzwoniliśmy w tej sprawie do Romana Dziury, burmistrza gminy Józefów. Mostek udało się wówczas naprawić. Teraz znów jest to potrzebne.

- Dziękujemy za ten sygnał. Obiektem administrują „Wody Polskie”, ale my postaramy się ten obiekt naprawić. Nam także na tym zależy. Zaraz wyślę tam odpowiednią ekipę, która sprawdzi co tam się stało – mówi burmistrz Roman Dziura. I dodaje: - Górecko Kościelne ma wielu miłośników. Ludzie z odległych miejscowości przyjeżdżają tam także zimą. To nas naprawdę bardzo cieszy.