Zabytkowy most w Biłgoraju zostanie odnowiony. Ogłoszono przetarg na tę inwestycję Bogdan Nowak

Starostwo Powiatowe w Zamościu

Ulicą Lubelską można dojechać z Biłgoraja do drogi wojewódzkiej nr 835. Jak podkreślają miejscowi samorządowcy owa „wylotówka” ma dla miasta i całego powiatu strategiczne znaczenie. Znajduje się na tym ważnym trakcie zabytkowy, unikatowy most z pierwszej połowy lat 30. ubiegłego wieku. Jest on w złym stanie technicznym. To się zmieni.