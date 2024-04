Polskie Abramsy są użytkowane i testowane. Ostatnio ich w armii przybyło Bogdan Nowak

Do Polski trafi w sumie 250 Abramsów. Kontrakt na ich zakup opiewający na kwotę ok. 4,74 mld dolarów. Zakończenie dostaw z USA przewidziano w 2026 r. Te supernowoczesne czołgi znajdą się w bardzo dobrych rękach. Część z nich już trafiła do 18 Dywizji Zmechanizowanej „Żelaznej”, która ma za zadanie chronić wschodnią flankę NATO, w tym województwo lubelskie.