Zabytkowy most przy ulicy Lubelskiej w Biłgoraju zostanie odnowiony. Prace potrwają rok Bogdan Nowak

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Pochodzi z pierwszej połowy lat 30. ubiegłego wieku. Został wpisany do miejscowego rejestru zabytków. Niestety most na ulicy Lubelskiej w Biłgoraju od dawna czeka na remonty. Teraz to będzie możliwe. Powiat biłgorajski wystarał się o dofinansowanie na ten cel. Będzie to 1,3 mln zł. przyznane w ramach drugiej edycji naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.