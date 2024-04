Równo jak po stole. W powiecie zamojskim wyremontowano ważną drogę Bogdan Nowak

To była długo oczekiwana inwestycja. Droga powiatowa z miejscowości Świdniki przez Żuków i Żuków Łagodziński do Rozdół została właśnie przebudowana. Trasa przebiega przez gminy Miączyn i Sitno. Całkowity koszt inwestycji to około 11,7 mln zł, z ponad 5,8 mln zł to dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju.