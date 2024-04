Zamość. Ruszą remonty na ulicy Legionów za 3 mln zł. Prace rozpoczną się także na osiedlu Karolówka

Wysokość przyznanego dofinansowania to 3 mln. zł, co stanowi ok. 50 proc. wartości inwestycji.

„We wtorek (16 kwietnia) Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, po analizie i weryfikacji wniosków, przedstawiło listę zadań, które uzyskały dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r.” - czytamy w komunikacie zamojskiego Urzędu Miasta. „Zaproponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego”.

Nie jest to jedyna, poważna inwestycja, która będzie przeprowadzona w Zamościu. W czwartek (11 kwietnia) Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa podpisał umowę na przebudowę układu drogowego na zamojskim osiedlu Karolówka. Inwestycja pochłonie ponad 21 mln zł.