„Może ktoś się ocknie i nam pomoże”. Mieszkańcy osiedla Koszary w Zamościu mają dość Bogdan Nowak

Uważamy, że wszyscy o nas zapomnieli: miasto, wojsko także korzystające z osiedlowej infrastruktury, władze wojewódzkie itd. - żali się jeden z mieszkańców osiedla Koszary. - Z zazdrością patrzymy na wyremontowane ulice i chodniki w innych częściach miasta i całej Zamojszczyzny Bogdan Nowak

To kompleksowy plan „prorozwojowy” mający na celu odnowę obszaru objętego – jak to ujęto - procesem rewitalizacji miasta. Jak się okazuje nie obejmuje on jednak wszystkich zakątków Zamościa w których znajdują się ważne zabytki. Chodzi głównie o osiedle Koszary. Zamojscy radni przyjęli ostatnio Gminny Program Rewitalizacji miasta Zamość na lata 2023-2030 (dokument jest dostępny w całości na stronie zamosc.esesja.pl). Co na to mieszkańcy?