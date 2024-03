Powiat zamojski. 1,5 miliona złotych dla strażackich jednostek ochotniczych

W sumie otrzymane wsparcie warte jest ok. 1,5 mln zł. Zostało przyznane przez Zarząd Województwa Lubelskiego: w ramach otwartego konkursu pod nazwą „Lubelskie wspiera OSP”. Przekazał je druhom Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego. Stało się to 18 marca w siedzibie miejscowej delegatury LUW, w asyście m.in. Stanisława Grześko, starosty zamojskiego oraz Jacka Sobczyńskiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu.

- Dotacje w wysokości do 10 tys. zł otrzymało 151 jednostek z powiatu zamojskiego (na 178 istniejących na tym terenie) - mówi starosta Stanisław Grześko. - Poszczególne jednostki same teraz zdecydują na co konkretnie wydarzą przyznane pieniądze. Mogą to być kaski, węże, piły itd. Czyli to czego w dawnej OSP brakuje.