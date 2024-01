Sytuacja na granicy się stabilizuje, bo przewoźnicy zawiesili protest. Do 1 marca

- Potrzebna jest deeskalacja – mówi Jarosław Korzeń, wicestarosta tomaszowski. - Wielokilometrowe kolejki tirów podczas protestu sięgały w naszym powiecie od granicy do Dąbrowy Tomaszowskiej i dalej. To utrudniało ruch innych pojazdów. Niszczone, wręcz łamane przez tiry były też pobocza tej ważnej drogi. Teraz kolejki są krótsze, sięgają do Bełżca. Zdajemy sobie jednak sprawę, że sytuacja naszych przewoźników nadal jest trudna, a ich postulaty słuszne.

Kolejki nie wzrosną gwałtownie?

Dane mówią same za siebie. W czwartek około południa przed przejściem granicznym w Hrebennem oczekiwało na wyjazd około 300 tirów. Trzeba było zatem czekać około 30 godzin. To poważna zmiana, bo jeszcze dzień wcześniej – gdy protest trwał - kierowcy musieli na odprawę czekać około 80 godzin.

- Tej nocy, podczas 12-godzinnej zmiany, udało się w Dorohusku odprawić 332 samochody, a w Hrebennem 160. Możliwa byłaby większa ich ilość (w Dorohusku nawet do 350 tirów podczas jednej zmiany, a w Hrebennem od 180 do 200 – przyp. red), ale strona ukraińska nie byłaby w stanie ich przyjąć. Oni mają swoje procedury – mówił w środę (17 stycznia) Michał Deruś, rzecznik Izby Skarbowej w Lublinie. - Oczywiście cały czas dojeżdżają do przejść granicznych nowe ciężarówki, ale uważamy, że ich liczba nie wrośnie gwałtownie.

Wygląda zatem na to, że sytuacja na przejściach granicznych powoli się stabilizuje. Dlaczego? To efekt porozumienia podpisanego z protestującymi. Dzięki niemu zawieszono we wtorek protesty w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej (trwały do 6 listopada).