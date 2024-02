Zamość. Slalomem po ulicy Wyszyńskiego. Bo można wpaść w dziurę

Kłopotem stały się ostatnio m.in. drogowe wertepy, dziury i koleiny. Dlatego kierowcy, zwłaszcza w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Gminną, muszą jeździć tam z małą prędkością i... slalomem. - Często jednak nie ma możliwości tych coraz większych dziur ominąć, bo obok jadą inne auta. I się w nie wpada. To niebezpieczne – mówi nasz czytelnik.

Paweł Łagowiec, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu zdaje sobie sprawę z tej sytuacji. Zapewnia, że ubytki w tej części miasta były ostatnio uzupełniane. To nie pomaga. - Nawierzchnia się po prostu wykrusza. Wprawdzie powstałe w ten sposób wgłębienia nie są zbyt głębokie, bo mają zwykle dwa do trzech centymetrów, ale oczywiście może to stanowić kłopot – mówi. - Dlatego zastanawiamy się czy na odcinku ulicy Wyszyńskiego w sąsiedztwie ul. Gminnej nie sprowadzić ograniczenia prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Konsultujemy to jeszcze z policją.