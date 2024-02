Rowerem po atrakcjach powiatu tomaszowskiego. Taka trasa turystyczna będzie miała 46 kilometrów długości. Na razie jest w fazie projektowej

Chcą wydać setki milionów złotych

Szlak ma się w przyszłości łączyć z „Rowerowym Roztoczem”, które właśnie powstaje. To ogromny projekt. Osią całego pomysłu jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Zostanie on zmodernizowany. Pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia oraz 21 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Wybudowanych będzie także kilkadziesiąt kilometrów nowych tras rowerowych.

Na realizację całego projektu zaplanowano w sumie 220 mln zł. Będą to głównie środki unijne przekazane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Roztoczańskiemu Związkowi Powiatowo- Gminnemu (to zrzeszenie samorządów). Wówczas nowe połączenia rowerowe pojawią się m.in. pomiędzy Józefowem i Krasnobrodem, pomiędzy Góreckiem Starym i Góreckiem Kościelnym oraz przy trasie z Majdanu Sopockiego do miejscowości Róża.