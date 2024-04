Powiat tomaszowski. Odnowione zostaną drogi w dwóch miejscowościach

W ramach robót zaplanowano poszerzenie powiatowej drogi oraz wzmocnienie jezdni już istniejącej, budowę i przebudowę zatok autobusowych, chodników oraz zjazdów i przepustów. Dzięki takim zabiegom odnowione odcinki będą w przyszłości dla użytkowników bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Nie tylko o to chodzi.

„Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawi dostępność transportową mieszkańców gmin do ośrodków gospodarczych i do usług publicznych” – czytamy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. (tam także zamieszczono więcej informacji na temat planowanych robót). „Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności i czasu reakcji dla służb ratowniczych i porządkowych do tych terenów dla jednostek straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz policji”.