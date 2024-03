Schludnie, przestrzennie… pusto. O "hubie" komunikacyjnym przy ul. Peowiaków w Zamościu

- Wrócę do tej inwestycji za kilkanaście milionów na ul. Peowiaków. Jeżeli to się nie zagospodaruje, ulegnie dewastacji za pewien okres czasu. Dla mnie to nie ulega wątpliwości – argumentował radny Nowakowski. - Co zrobić z tym przystankiem dla busów przy ul. Gminnej? Jest to na prywatnym terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. I ludzie jakoś wolą na deszczu i słońcu tam stać. Bo wolą tamto miejsce. Przecież po drugiej stronie ul. Gminnej istnieje dworzec PKS z poczekalnią. Co można zrobić? Albo zagrodzić SM tamten teren, albo kolosalnie podnieść podatki, co jest oczywiście nierealne. Innej możliwości nie widzę. Bo nikt na siłę nie usunie tych pasażerów i busiarzy. Warto jednak może zmienić koncepcję tego co się dzieje przy ulicy Peowiaków.