Lipiec w Zamościu: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Zamościu, najważniejsze informacje miesiąca

W nocy ze środy na czwartek (18/29 czerwca) na drodze powiatowej w miejscowości Kalinowice (powiat zamojski) doszło do śmiertelnego wypadku. 20-latka zginęła na miejscu, a dwoje pozostałych uczestników zdarzenia trafiło do szpitala.

Zaczęły się wakacje - to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. W licznych ośrodkach wypoczynkowych i agroturystycznych w Okunince nad Jeziorem Białym widać już było wakacyjne ożywienie w miniony weekend. Szczególnie słoneczna niedziela przyciągnęła tu mnóstwo turystów. Tłoczno było na plaży i w barach. Obecnie dużo jest też dzieci, które przyjechały tutaj na kolonie.

O tych tragicznych wydarzeniach nigdy na Zamojszczyźnie nie zapomniano. W niedzielę (25 czerwca) odbyły się patriotyczno-religijne uroczystości upamiętniające 79 rocznicę bitwy pod Osuchami. Rozpoczęły się one mszą polową w intencji poległych. Potem złożenie kwiaty i wieńce na miejscowym cmentarzu partyzanckim. Zaplanowano także koncert patriotyczny w wykonaniu Norberta „Smoły” Smolińskiego oraz inscenizację historyczną z udziałem m.in. Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja.

Warto ją odwiedzić podczas wakacyjnych wypraw (np. w drodze z Zamościa do Horyńca Zdroju). Cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy w Woli Wielkiej to jedna z najpiękniejszych i najstarszych świątyń na Roztoczu. Powstała w 1755 roku z fundacji miejscowego wójta i gromady wiejskiej. Świątynię wybudowano na planie trójdzielnym z drewna sosnowego: w konstrukcji zrębowej.

Ta zabawa uczestnikom na pewno długo pozostanie w pamięci. W Nieliszu odbyła się w sobotę (24 czerwca) wielka Sobótka. Na imprezę przybyło w sumie kilka tysięcy osób. Tłumy zgromadziły się zwłaszcza na wieczornym koncercie Zenona Martyniuka, piosenkarza i gitarzysty wykonującego muzykę z gatunku disco polo. Przybył on do Nielisza wraz z zespołem Akcent i wykonał wiele swoich przebojów. Nie zabrakło też innych, sobótkowych atrakcji.

„Nostalgia Wschodu. Śladami Unitów” – to tytuł najnowszej książki Adama Wiesława Kulika. Promocja tej publikacji odbyła się (24 czerwca) na zamojskim Rynku Wodnym. Autor opowiadał wówczas o swojej pracy, inspiracjach, ulubionych lekturach oraz wschodnich rubieżach naszego kraju, także Zamojszczyzny – które od lat go inspirują, pobudzają jego wyobraźnię. Podczas tego ciepłego, sympatycznego spotkania autor nie pomijał także bardzo trudnych spraw.

Najpierw poznaliśmy zdjęcia. Były one wykonane w latach 60. ubiegłego wieku na sławnym jarmarku św. Kiliana w Skierbieszowie. Na owych pięknych, pożółkłych już fotografiach, uwieczniono dawnych handlarzy oraz wielu kupujących - mieszkańców Zamojszczyzny. Dzięki pomocy Urzędu Gminy w Skiebieszowie udało nam się dotrzeć do autora tych archiwalnych zdjęć. To pochodzący z Zawody (gmina Skierbieszów) Tadeusz Szkamruk. Spotkaliśmy się przed jego rodzinnym domem. Opowiedział nie tylko o targowisku sprzed dziesiątek lat.

Sześć parafii ma nowych proboszczów i tyle samo księży przeszło na emeryturę. Zmiany personale dotyczą też 35 wikariuszy.

Musimy być bardzo ostrożni. Ulica Wojska Polskiego to jeden z głównych traktów komunikacyjnych Zamościa. Stanowi on m.in. połączenie centrum miasta z drogą wylotową na północ: w kierunku Chełma. Ten ważny trakt zostanie w poniedziałek (26 czerwca, od godziny 7) częściowo wyłączony z ruchu. Ma to związek z budową w tej części miasta kanalizacji deszczowej.

Wyglądało to bardzo groźnie. Komenda Miejska Państwowej Straży w Zamościu poinformowała o zderzeniu samochodu osobowego z szynobusem. Do wypadku doszło we wtorek (20 czerwca) w miejscowości Płoskie w gm. Zamość.