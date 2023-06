„Ciekawe, geometryczne figury”. Gmach dawnej Akademii Zamojskiej jest coraz piękniejszy

Na jednej ze ścian dawanej Akademii Zamojskiej - od strony Parku Miejskiego - już można to oglądać. Mieszkańcy miasta są tym widokiem zachwyceni. - To naprawdę ładne. Ciekawe są te różne, geometryczne figury. Nie mogę się doczekać jak to będzie wyglądało gdy w ten sposób zostanie wykonana cała elewacja gmachu. Ulica Akademicka (przy niej stoi gmach – przyp. red.) naprawdę wówczas wypięknieje, stanie się reprezentacyjna – mówi z uśmiechem 47-letnia mieszkanka Zamościa, którą spotkaliśmy przy bramie do zamojskiego Parku Miejskiego. - W tle, na końcu ulicy, widać przecież piękną Katedrę. Obok jest także dawny pałac rodziny Zamoyskich. Same, wspaniałe zabytki.

- Teraz może nie widać jak piękny był kiedyś pałac Zamoyskich. Trzeba podejść bliżej i… uruchomić wyobraźnię. Bo pałac od lat czeka na kompleksowe remonty – dodaje inny mieszkaniec Zamościa. - Jakiś czas temu mówiło się, że są one w planach. Może ich też się zatem doczekamy.

Całkowity koszt remontu gmachu Akademii Zamojskiej (jej budowę rozpoczęto w 1593 roku) to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja. Remont obejmują także m.in. obszerne poddasze dawnej Akademii Zamojskiej.