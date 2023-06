Zderzenie szynobusu z samochodem osobowym w Płoskiem. Poszkodowany został kierowca Bogdan Nowak

Wyglądało to bardzo groźnie. Komenda Miejska Państwowej Straży w Zamościu poinformowała o zderzeniu samochodu osobowego z szynobusem. Do wypadku doszło we wtorek (20 czerwca) w miejscowości Płoskie w gm. Zamość.