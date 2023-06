Ulica Wojska Polskiego w Zamościu zostanie częściowo zamknięta. Objazd przez ul. Sikorskiego Bogdan Nowak

Zaplanowano objazd UM w Zamościu

Musimy być bardzo ostrożni. Ulica Wojska Polskiego to jeden z głównych traktów komunikacyjnych Zamościa. Stanowi on m.in. połączenie centrum miasta z drogą wylotową na północ: w kierunku Chełma. Ten ważny trakt zostanie w poniedziałek (26 czerwca, od godziny 7) częściowo wyłączony z ruchu. Ma to związek z budową w tej części miasta kanalizacji deszczowej.