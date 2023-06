Roboty na „małej obwodnicy” Zamościa finiszują. Nareszcie! Już możemy jeździć po odnowionych rondach i skrzyżowaniach

- Oceniam te zmiany bardzo pozytywnie. Dlaczego? Gdy przed remontami wjeżdżało się na ul. Dzieci Zamojszczyzny z Sadowej trzeba było mieć oczy dookoła głowy. A i tak często dochodziło do stłuczek – wspomina jeden z mieszkańców Zamościa: mieszkaniec osiedla Orzeszkowej i Reymonta. - Teraz mamy fajne, obszerne rondo, po którym ruch odbywa się płynnie. Ponadto są bezkolizyjne pasy zjazdowe w prawą stronę. Jest zatem bezpiecznie, bardziej estetycznie.

Odbiór inwestycji 21 lipca

Ulica Dzieci Zamojszczyzny oraz sąsiednia ul. Szczebrzeska są nazywane „małą obwodnicą Zamościa”. Tędy jeżdżą najczęściej tiry, samochody dostawcze oraz osobówki jadące od strony Lublina i Krasnegostawu m.in. do Biłgoraja. Ten ważny szlak był jednak pełen wertepów i wybojów. To się zmieniło. Wykonywane tam roboty są warte w sumie 82 mln zł. (inwestycja jest dofinansowana w 85 proc. z funduszy unijnych). Prace objęły 5-kilometrowy odcinek (od ul. 1 Maja do granic miasta na ul. Szczebrzeskiej).