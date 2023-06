„To było, ale... nie we wszystkim minęło”. Obchody rocznicy bitwy pod Osuchami

- Uczestniczę w tych uroczystościach co roku – podkreśla 85-letnia Anna Raczkiewicz z Majdanu Górnego. - Pamiętam jeszcze czasy wojny. Gdy miałam kilka lat moja rodzina wieś była wysiedlona. To znaczy wszyscy mieszkańcy musieli przenieść się na jedną stronę wsi, bo część gospodarstw zajęli niemieccy koloniści, volksdeutsche. Trudno zapomnieć grozę tamtych czasów.

W niedzielnych uroczystościach uczestniczyło kilka grup rekonstrukcyjnych. Część z nich miało na sobie niemieckie mundury z czasów II wojny światowej. To u wielu najstarszych mieszkańców wywoływało ponure wrażenie.

- Tak, to przykre. Pamiętam jeszcze prawdziwe, niemieckie wojsko w naszej wsi. Teraz gdy widzę podobne mundury, robi mi się bardzo nieprzyjemnie. Aż łzy do oczu płyną. Przykry jest też warkot motocykli… - mówi Anna Raczkiewicz. I dodaje. - To było, ale... nie we wszystkim minęło.