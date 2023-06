"Zawsze należy piętnować zło i okrucieństwo". Spotkanie autorskie z Adamem Wiesławem Kulikiem na zamojskim Rynku Wodnym

- Niemcy teoretycznie przepracowali swoje ludobójstwo. Ukraińcy chyba jeszcze na to nie są gotowi. A przecież na naszym pograniczu dochodziło nie tylko do masowych morderstw na Polakach. Niemal w każdej wsi były zabójstwa – zauważył podczas spotkania Adam Wiesław Kulik (w nawiązaniu m.in. do Rzezi Wołyńskiej – przyp. red.). - Wiele złego wydarzyło się jednak także po naszej stronie. Nie należy tego ukrywać. Bo bez tego nie ułożymy normalnego życia, normalnych stosunków z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy. Nie da się przecież niczego zbudować na słabych fundamentach.