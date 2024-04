Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Zamościu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

„W ramach wydarzenia będziemy wspierać Dominikę Ciemięgę w jej walce z chorobą. Na stoisku charytatywnym zbieramy środki na operację skoliozy dwułukowej. Każda pomoc się liczy, dlatego serdecznie zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy” – czytamy w komunikacie hrubieszowskiego magistratu.

To był dzień symbolizujący pewną zmianę dla uczniów klas piątych technikum i drugich szkoły branżowej drugiego stopnia Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Większość uczniów, w piątek 26 kwietnia, zakończyła swoją naukę w tej szkole. Przed nimi egzamin maturalny i kolejny etap życia.

Na zamojskim Starym Mieście pojawi się w sobotę (27 kwietnia) blisko 150-rekonstruktorów w strojach historycznych, nawiązujących do czasów I Rzeczpospolitej. Będzie ich można zobaczyć w okolicy Bramy Szczebrzeskiej i m.in. na Rynku Wielkim. Zaplanowano wówczas wielkie, wojskowe manewry: głównie pikinierów i muszkieterów.

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Zamość: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Gródku Nadbużnym (gm. Hrubieszów) nadal można oglądać pozostałości grodu zwane "Zamczyskiem" lub "Horodyskiem". To jedno z najciekawszych i najbardziej widowiskowych stanowisk archeologicznych w Polsce. Zbocza tego starego grodziska – zwanego kiedyś Wołyniem - z trzech stron są bardzo strome. Mają imponującą wysokość od 7 aż do 20 metrów. To pobudza wyobraźnię. Nic dziwnego, że wśród okolicznej ludności krąży wiele legend związanych z tym miejscem.