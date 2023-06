O planowanych blokach TBS przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu oraz prezydenckim absolutorium

Ten temat powraca na sesjach RM jak bumerang. Dlaczego? Przypomnijmy. Miasto było właścicielem dwóch działek przy ul. Wyszyńskiego. Dzieliła je jednak prywatna - którą nabyła firma z okolic Zamościa. W 2019 samorząd swoje grunty przekazał TBS pod budowę bloków, jednak (w 2020 roku) spółka zamienił się z deweloperem działkami.

Części radnych się to nie spodobało. Mieli także inne zastrzeżenia (m.in. co do potrzeby powstania lokali usługowych, które także planowano w nowych blokach). W efekcie lokalizacja dla tej inwestycji (w trybie specustawy „lex deweloper”) dotychczas nie przeforsowano. Teraz może być inaczej, bo spółka – jak nas poinformowano - wprowadziła we wniosku zmiany, zgodne z uwagami zgłoszonymi przez radnych (jednak podstawowe założenia pozostały te same). Radni będą o tym wszystkim dyskutować na sesji RM, która odbędzie się w poniedziałek (26 czerwca). Niewykluczone, że podejmą wówczas decyzję na której zależy spółce TBS.