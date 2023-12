Przegląd prasy z listopada 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zamościu?

Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

To jedno z najpiękniejszych miejsc na Roztoczu. Bukowa Góra jest wzniesieniem o wysokości 310 metrów n.p.m. znajdującym się na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (w sąsiedztwie Zwierzyńca). Spokojne, malownicze i pełne uroku krajobrazy są tam zimą szczególnie piękne. Wrażenie robią także okoliczne pagórki i pola poprzedzielane wysokimi miedzami. Nic dziwnego, że chętnych do wędrówek w tym zakątku Roztocza nie brakuje.

Śnieżny puch przyprószył zamojskiej Stare Miasto i m.in. miejscowy Park Miejski. Cały czas pada, więc powoli znikają różne kolory (np. zieleń trawników) zamieniając wszystko w jedną, białą pierzynę. Miejscowe zabytki pięknie wyglądają w takiej zimowej otoczce. Śnieg wydobywa ich kształty, na nowo rozrysowuje kontury.

Całkowity koszt remontu gmachu Akademii Zamojskiej (jej budowę rozpoczęto w 1593 roku) to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja. Prace nadal trwają. Teraz mieszkańcy mogą oglądać m.in. renowację wejścia do gmachu od strony ulicy Akademickiej. Śledzą wszystko uważnie i… z radością.

81 lat temu Niemcy w okrutny sposób wysiedlili mieszkańców Skierbieszowa. Znaczna część ludności trafiła do Niemiec, na przymusowe prace, wiele osób do obozów koncentracyjnych.