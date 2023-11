Obchody wysiedleń Zamojszczyzny: „Trzeba zrobić wszystko, żeby do takich wydarzeń już nigdy nie doszło”

Głos zabrał także Tadeusz Nowogrodzki, który został wysiedlony z gminy Skierbieszów. - To nie był obóz przejściowy, tak jak się to dzisiaj przyjęło, ale obóz zagłady. Tutaj ludność polska była po prostu niszczona. Bo taki cel przyświecał okupantom: wywieść, zniszczyć, zamordować – mówił podczas uroczystości.

Tadeusz Nowogrodzki opowiadał o losach wysiedlonych, okropnych warunkach, które panowały w zamojskim obozie, germanizacji polskich dzieci, koszmarnych transportach oraz m.in. selekcji, podczas której w obozie rozłączano rodziny z Zamojszczyzny.

- W miejscy gdzie stoimy była obozowa brama. Ludzie, którzy przez nią przeszli zostali skazani na prawdziwą gehennę – mówił Tadeusz Nowogrodzki. - W tym obozie zmarło z różnych przyczyn od 2 do 2,5 tys. osób. Ich szczątki spoczęły w Zamościu. Ile osób stąd wywieziono do obozów koncentracyjnych, na roboty do Niemiec i w wiele stron (w tym do tzw. wsi rentowych – przyp. red.), nigdy nie zdołaliśmy dokładnie policzyć. Ja mam szczęście. Przeżyłem… Trzeba zrobić wszystko, żeby do takich wydarzeń już nigdy nie doszło.