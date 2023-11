Trwa remont gmachu dawnej Akademii Zamojskiej w Zamościu. „Miasto pięknieje na potęgę!”

- Bardzo ładnie to wszystko wygląda, efektownie. Widać nad drzwiami akademii malowidło, które wcześniej chyba były w tym miejscu ukryte, zamalowane. Kto by się tam czegoś takiego spodziewał? - mówi z radością jeden z mieszkańców Zamościa (spotkaliśmy go na przystanku przy ulicy Akademickiej). - Całość wygląda zresztą jak olbrzymi, biały cukierek. Pewnie to niewłaściwie porównanie, ale takie przyszło mi do głowy… Fajny jest też ten nowy, łamany i podwyższony dach.