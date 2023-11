Wyremontują ulicę Podwale w Zamościu oraz dwa trakty powiatowe. Pójdzie na to ponad 20 mln zł Bogdan Nowak

Bogdan Nowak

To dobre wiadomości dla kierowców z Zamościa i Zamojszczyzny. Niebawem rozpoczną się remonty trzech ulic. Miasto Zamość wystarało się właśnie o dofinansowanie w wysokości 1 mln 38 tys. zł na remont ulicy Podwale. Odnowiona zostanie także droga z Udrycz Kolonii do Dębowca oraz z miejscowości Gródki do Czernięcina w powiecie zamojskim.