Zamość. Piesi chodzili tędy „od niepamiętnych czasów”. Teraz znów to możliwe

- Przeanalizowaliśmy sytuację i na wniosek wielu mieszkańców postanowiliśmy to przejście w tym miejscu przywrócić – mówi Marcin Nowak, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu. - Obok jest m.in. przychodnia, więc jest to ważne choćby dla osób starszych oraz cierpiących na różne dolegliwości. To przejście dla pieszych zostało jednak oznaczone w sposób szczególny, ale oczywiście zgodny z przepisami drogowymi.

Cztery pasy ruchu i zatoka autobusowa

O co chodzi? Przejście przy ulicy Partyzantów funkcjonowało w Zamościu przez dziesiątki lat. To się zmieniło niedawno, podczas kompleksowego remontu ulicy, który pochłonął w sumie 17 mln zł (około 12 mln zł z tej kwoty stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z programu „Polski Ład”).

W sumie ten ważny trakt został odnowiony na długości ok. 1,4 km. Wiązało się to jednak ze zmianami. To wówczas zlikwidowano m.in. przejście dla pieszych w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Gustawa Orlicz-Dreszera. Nie wszystkim się to podobało. Mówił o tym na jednej z sesji sesji RM, Wiesław Nowakowski, jeden z zamojskich radnych miejskich.