Prasówka tygodniowa z 23.04.2023 w Zamościu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Chełm. Będzie nowy pawilon dla osadzonych w chełmskim Zakładzie Karnym [ZDJĘCIA] W Zakładzie Karnym w Chełmie 21 kwietnia uroczyście wmurowany został kamień węgielny pod budowę pawilonu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydarzeniu towarzyszyła ceremonia podpisania aktu erekcyjnego. 📢 28 kwietnia 1947 r. rozpoczęto Akcję „Wisła". Tylko na Zamojszczyźnie przesiedlono ponad 16 tys. osób Wielka Akcji (lub Operacja) „Wisła" została rozpoczęta 28 kwietnia i trwała do końca lipca 1947 r. W wyniku działań wojskowych wysiedlono w granicach ówczesnej Polski ok. 140 tys. osób pochodzenia ukraińskiego (w tym rodziny mieszane: polsko-ukraińskie). Tak było także na Zamojszczyźnie. Najwięcej osób przesiedlono w powiecie hrubieszowskim.

📢 „Nie chcemy i nie możemy być obojętni”. Do Zamościa przybędzie duży konwój z pomocą dla walczącej Ukrainy Trudno taką pomoc przecenić. Bo jest wartościowa i stanowi „odruch serca”. Do Zamościa przybędzie z Francji duży konwój z pomocą humanitarną. Stanie się to w sobotę (22 kwietnia). Dary są warte ponad 400 tys. euro. Wśród nich będą m.in. dwie karetki. Zostaną one przekazane w Zamościu organizacjom z Ukrainy.

Tygodniowa prasówka 23.04.2023: 16.04-22.04.2023 Zamość: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spłonęło poddasze domu w Ujazdowie. Straty oszacowano na 50 tys. zł Do pożaru doszło w czwartek (20 kwietnia) po godzinie 21. Płonęło poddasze budynku mieszkalnego w miejscowości Ujazdów w gminie Nielisz. Po otrzymaniu zgłoszenia strażacy natychmiast ruszyli do akcji. Jednak wcześniej przybyli tam policjanci, którzy pomogli w ewakuacji mieszkańców z budynku. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

📢 Medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla 12 par z Zamościa To była wzruszająca uroczystość. 12 par z Zamościa otrzymało medale prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość odbyła się w środę (19 kwietnia) w zamojskim Ratuszu (w Sali Ślubów). 📢 Wojewoda: Nie było zalewu zboża technicznego z Ukrainy Trwające od listopada ubiegłego roku kontrole wykazały nieprawidłowości w dziewięciu firmach, które zajmowały się importem tzw. zboża technicznego z Ukrainy – poinformował wojewoda lubelski Lech Sprawka. O nieprawidłowościach poinformowane zostały organy ścigania. 📢 „Mieszkańcy wyrażają głęboką obawę”. Chodzi o budowę wieży telekomunikacyjnej w Zamościu Projekt stanowiska - które będzie głosowane na sesji zamojskiej Rady Miejskiej w formie uchwały - już jest gotowy. Radni sprzeciwiają się w nim budowie wieży telekomunikacyjnej przy ulicy generała Stanisława Maczka w Zamościu. Na razie inwestor stara się w magistracie o wydanie pozwolenia. Radni jednak wolą dmuchać na (jeszcze) zimne. Bo proszą ich o to mieszkańcy.

📢 Motocykliści, koncerty i teatr ognia. Zamojska majówka zapowiada się bardzo ciekawie Na pewno nikt nie będzie się nudzić. Przed nami wielka, zamojska majówka. Rozpocznie się ona w sobotę (29 kwietnia), a zakończy w środę (3 maja). W programie wielki zlot motocyklistów, kilka koncertów, pokazy taneczne, wystawy, ale także uroczystości patriotyczne. Nie zapomniano także o miłośnikach książek. 📢 Zamówiła przejazd na "aplikację". Kierowca miał ją doprowadzić do innych czynności seksualnych Osiem lat więzienia grozi kierowcy taksówki na "aplikację", który po zakończeniu kursu miał przesiąść się na tylne siedzenie, przytrzymywać i całować mieszkankę Lublina. Decyzją sądu mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.

📢 „Rowerowy maj”. W Zamościu w tej wielkiej akcji będą uczestniczyć trzy tysiące uczniów Zasady są proste. Każdy uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób „aktywny”: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzyma naklejkę (zostanie to także odpowiednio odnotowane). Dla najaktywniejszych uczestników przewidziane atrakcyjne nagrody. Zamość włączył się w ogólnopolską kampanię „Rowerowy maj”.

📢 Ogród Botaniczny UMCS już otwarty. Na gości czeka ponad 7 tysięcy gatunków i odmian roślin pochodzących z różnych stron świata! [ZDJĘCIA] W niedzielę (16 kwietnia) Ogród Botaniczny UMCS otworzył swoje bramy dla zwiedzających i zainaugurował sezon. Na gości czeka ponad 7 tysięcy gatunków i odmian roślin pochodzących z różnych stron świata zgromadzonych w tematycznych działach i kolekcjach. 📢 Wirtualna strzelnica została otwarta w Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu Kosztowała 200 tys. zł, z czego 160 tys. zł to środki pozyskane z Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast 40 tys. stanowi wkład własny powiatu zamojskiego. W Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu uroczyście otwarto wirtualną strzelnicę. Stało się to we wtorek (18 kwietnia). 📢 "Przyszedł Chmielnicki z Tuhaj-bejem". Przed nami wielki, jubileuszowy Szturm Twierdzy Zamość Podczas imprezy będzie można zobaczyć rekonstrukcję wydarzeń z 1648 r., kiedy to kozacko-tatarskie wojska Bohdana Chmielnickiego próbowały zdobyć Zamość - dumną twierdzę Rzeczpospolitej. Miłośnicy historii na pewno będą tym wydarzeniem zachwyceni. Dlatego warto już sobie rezerwować czas. „Szturm Twierdzy Zamość” odbędzie się w Zamościu w dniach 19-21 maja.

📢 Pamięć wciąż trwa. Uroczyście obchodzono 79. rocznicę bitwy pod Wojsławicami [ZDJĘCIA] Mieszkańcy Wojsławic 17 kwietnia obchodzili uroczyście 79. rocznicę bitwy pod Wojsławicami. Obchody rozpoczęły trzydniową konferencję dotyczącą historii i współczesności tej wielokulturowej gminy.

📢 Na KUL wręczono Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia [ZDJĘCIA] Biskup Jan Sobiło i Zbigniew Wojciechowski zostali uhonorowani Nagrodami im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia za rok 2022. Wyróżnione przyznawane jest przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich zgodnie z zasadą Deo et Patriae. 📢 PKP-LHS prosi o nierozpowszechnianie fałszywych informacji. Bo godzą w jej dobre imię Minister Rozwoju i Technologii wydał 15 kwietnia rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Jest to także efekt rolniczych protestów, które odbywały się w naszym regionie. Do tej sytuacji odniosła się spółka PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa. Jej przedstawiciele dementują m.in. fałszywe pogłoski, które się ostatnio pojawiły.

📢 Rekonstrukcja w 80 rocznicę bitwy pod Zaborecznem. Ku czci bohaterskich partyzantów Odtworzona zostanie niemiecka akcja wysiedleńcza w gminie Krynice. Potem uczestnicy zobaczą rekonstrukcję ważnej, partyzanckiej batalii, która odbyła się 1 lutego 1943 roku. Weźmie w niej udział ponad stu miłośników historii. W niedzielę (23 kwietnia) w Krynicach odbędzie się wielka rekonstrukcja bitwy pod Zaborecznem. 📢 Wyremontowali drogę z Jarosławca do Sitna za 5 mln zł. Już można z niej korzystać To bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Sitno w ostatnich latach. Drogą powiatową o długości 3,6 km można dojechać do wielu okolicznych miejscowości. Prowadzi ona z Sitna do Jarosławca. Wyremontowano również odcinki ulic w Sitnie, Jarosławcu i Stabrowie. 📢 Mieszkańcy regionu, turyści i zwierzęta korzystają z uroków wiosny w Muzeum Wsi Lubelskiej. Zobacz zdjęcia Na spacer po lubelskim skansenie nie ma złej pogody. Muzeum zachęca do odwiedzin atmosferą, a o dobrą zabawę dbają zwierzęta.

📢 PSL: Ustawa o obrocie ziemią krępuje ręce polskich rolników. Sachajko: To manipulacja Polskie Stronnictwo Ludowe apeluje o uwolnienie obrotu ziemią dla polskich rolników. Ma to spowodować mniejsze zainteresowanie wykupem gruntów rolnych wśród obcokrajowców.

