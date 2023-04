„Mieszkańcy wyrażają głęboką obawę”. Chodzi o budowę wieży telekomunikacyjnej w Zamościu

- To stanowisko zostało przesłane do prezydenta Zamościa. Mamy nadzieję, że zostanie uwzględnione przy podejmowaniu decyzji o wydaniu pozwolenia na tę inwestycję – mówi przewodniczący Piotr Błażewicz. - Jeśli stanowisko dotyczące lokalizacji drugiego masztu przy ul. gen Maczka zostanie na najbliższej sesji RM przegłosowane, także trafi do UM. To droga formalna. Myślę, że oba dokumenty mają znaczenie. Pan prezydent współpracuje z RM i także zależy mu na dobru mieszkańców miasta.