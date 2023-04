„Nie chcemy i nie możemy być obojętni”. Do Zamościa przybędzie duży konwój z pomocą dla walczącej Ukrainy Bogdan Nowak

Trudno taką pomoc przecenić. Bo jest wartościowa i stanowi „odruch serca”. Do Zamościa przybędzie z Francji duży konwój z pomocą humanitarną. Stanie się to w sobotę (22 kwietnia). Dary są warte ponad 400 tys. euro. Wśród nich będą m.in. dwie karetki. Zostaną one przekazane w Zamościu organizacjom z Ukrainy.