Wirtualna strzelnica została otwarta w Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu Bogdan Nowak

Kosztowała 200 tys. zł, z czego 160 tys. zł to środki pozyskane z Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast 40 tys. stanowi wkład własny powiatu zamojskiego. W Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu uroczyście otwarto wirtualną strzelnicę. Stało się to we wtorek (18 kwietnia).