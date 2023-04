PKP-LHS prosi o nierozpowszechnianie fałszywych informacji. Bo godzą w jej dobre imię

- Należy to mocno podkreślić. My nie zajmujemy się handlem, ale towar przewozimy dla firm zewnętrznych, przestrzegając ściśle prawa krajowego i unijnego – mówił na konferencji prasowej zwołanej we wtorek (18 kwietnia) Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP LHS. - Rozporządzenie ministerialne obowiązuje od 15 kwietnia (od godziny 19). Żaden nasz pociąg z towarami objętymi zakazem do naszego kraju od tego czasu nie wjechał. Pogłoski, które się na ten temat pojawiły są nieprawdziwe.

Zboże i artykuły rolno-spożywcze nie wjadą

W ministerialnym rozporządzeniu czytamy, że do 30 czerwca 2023 r. ustanawia się „zakaz przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia”. To m.in. zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowina i cielęcina, wieprzowina, mięso drobiowe, produkty pszczele oraz m.in. mleko i przetwory mleczne.

PKP LHS musiała się do tej sytuacji przystosować. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę współpraca spółki z naszym wschodnim sąsiadem układała się bowiem znakomicie. Od stycznia do sierpnia 2022 r. przewozy towarów linią LHS były wyższe od przewozów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 1 mln 600 tys. ton, co stanowiło wzrost o ponad 26 proc. Najwięcej w tym czasie przewieziono zboża, nasion oleistych, pasz, ale także m.in.. rud żelaza, węgla itd.

Jak dowiedzieli się we wtorek dziennikarze w sumie w ub. roku spółka przewiozła 11 mln 100 tys. ton towarów. To był rekord. Co ważne spółka odpowiadała również za kompleksową organizację przewozów towarów humanitarnych z Polski do Ukrainy.