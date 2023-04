"Przyszedł Chmielnicki z Tuhaj-bejem". Przed nami wielki, jubileuszowy Szturm Twierdzy Zamość

Dymy i łuny pożarów

To był trudny czas dla Zamościa. Ochoty do stawienia czoła najeźdźcom jednak załodze nie brakowało. Do obrony twierdzy stawili się także zgromadzeni w mieście uchodźcy z okolicznych majątków oraz z ogarniętego wojenną pożogą Wołynia i Podola (była to głównie szlachta), ok. 1000 mieszczan, a nawet studenci zamojskiej Akademii. W sumie załoga fortecy składała się z ok. 4500 osób. Obrońcy dysponowali m.in. 65 działami i moździerzami. Ich przeciwnicy byli jednak wielokrotnie silniejsi.